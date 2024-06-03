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هيئة السلامة الوطنية تخمد حريق مزارع جالو

ارتفاع درجة الحرارة سبب الحريق

3 يونيو، 2024 7:17 م
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أخبار ليبيا 24

طمأنت هيئة السلامة الوطنية بجالو المواطنين عن سيطرتها على الحريق الذي نشب في مزارع المدينة سبب ارتفاع درجات الحرارة، وتضرر مساحات واسعة في المنطقة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك “إن أقسامها في جالو واجخرة ووحدة الإطفاء في أوجلة تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل بالتعاون مع الشركات النفطية، مشيدة بجهود رجال الإطفاء في التعامل مع الموقف”.

ارتفاع درجات الحرارة يعيد سناريو الحرائق

ولطالما تتسبب الحرارة المرتفعة في نشوب حرائق في المساحات الخضراء لاسيما في مناطق الجنوب الليبي، وسط قلة إمكانيات تلك المناطق على مواجهة نيران الحرائق والتي تجتاح عادة مساحات شاسعة، مخلفة ورائها اضراراً جسمية في ممتلكات الأهالي، وفي وقت سابق من ظهيرة اليوم اشتعلت النيران في بعض المزارع بمدينة جالو، تحديداً بمنطقة اللبة بالقرب من السوق العام القديم، وعلى أثر الحرائق تم إخلاء عدد من البيوت الواقعة في تلك المنطقة حفاظاً على سلامتهم العامة.

وخلال شهر مايو المنصرم اخمدت هيئة السلامة والطوارئ  بقسم الساحل  الحرائق المنتشرة في غابات ومزارع منطقتي بطة وسيدي نوح في الجبل الأخضر شرق ليبيا، بعد يوم كامل من اشتعال النيران، واتلافها للغابات التي تعد ثروة طبيعية خضراء وسط انحسار المسطحات الخضراء في البلاد، والتي تعد منطقة الجبل الأخضر أكبر مساحة على مستوى ليبيا بها تنوع في الحياة النباتية، والتي تتعرض للاستغلال من قبل المواطنين الذين يشكك البعض أنهم يضرمون النار عنوةً لاستخدام الأشجار كفحم، خصوصا مع قرب عيد الأضحى المبارك.

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3 يونيو، 2024 7:17 م
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