مستقبل طرابلس الأمني في مهب الريح.. هل تفشل الحكومة في تحقيق الاستقرار؟

تصاعد العنف في الزاوية.. مقتل معتصم شلفوح يزيد التوترات

شهدت مدينة الزاوية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاشتباكات المسلحة بين المجموعات المتنازعة، بعد حادثة القبض على أحد العناصر المسلحة البارزة، عبد الرحمن الكابو، في منطقة جنزور. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل معتصم شلفوح، الذي توفي نتيجة احتراق سيارته المصفحة عند إشارة عمر المختار الضوئية. هذه الحادثة أشعلت موجة من العنف المتبادل بين العناصر التابعة لـ عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وأخرى من المدينة، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل كبير في الزاوية.

ولم تقتصر الاشتباكات على مقتل شلفوح، بل امتدت لتشمل مناطق أخرى من المدينة، حيث تحشدت عناصر لمسلحة وأعادت ترتيب صفوفها في مواجهة عنيفة استمرت لساعات. وخلال هذه الفوضى، تمكنت عناصر من كتائب فرسان جنزور من إطلاق سراح الكابو بعد احتجازه لمدة ساعتين، مما زاد من تعقيد الموقف وأشعل مزيداً من الصراع.

في خضم هذه الفوضى، تزداد المخاوف حول الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، حيث يتزايد نفوذ الميليشيات المسلحة بشكل مقلق. رغم التعهدات السابقة من عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بإخراج الميليشيات من العاصمة، لم يتحقق أي تقدم يذكر في هذا الصدد.

الطرابلسي كان قد أعلن في مؤتمر صحفي في 21 فبراير الماضي عن اتفاق مع الأجهزة الأمنية في طرابلس لإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، متوقعاً أن تتم هذه الخطوة عقب شهر رمضان الماضي، إلا أن التنفيذ ظل مؤجلاً.

وتحدث الطرابلسي عن سبع ميليشيات رئيسية وصفها بـ”الأجهزة الأمنية”، مؤكداً الاتفاق على إخراجها من العاصمة. تشمل هذه الأجهزة: “جهاز قوة الردع“، “جهاز الأمن العام“، “الشرطة القضائية”، “جهاز دعم الاستقرار”، “اللواء 444 قتال”، “اللواء 111″، و”قوة دعم المديريات”. رغم تأكيده على تفهم ودعم قادة هذه المجموعات لخطة الإخلاء، إلا أن التنفيذ لا يزال بعيد المنال.

وتتباين آراء المحللين والمتابعين للشأن الليبي حول أسباب عدم تنفيذ هذا الاتفاق حتى الآن. هناك من يعتقد أن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت، بينما يرى آخرون أن السبب يكمن في قوة ونفوذ هذه المجموعات المسلحة التي تتخذ من طرابلس قاعدة لها. واعتبرت أن تصريحات الطرابلسي عن إخراج الميليشيات مجرد وعود جوفاء، وأن هذه التشكيلات تزيد من معاناة المواطنين.

ويترأس “قوة الردع” عبد الرؤوف كارة، الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، وتسيطر قوته على مجمع معيتيقة بطرابلس. ورغم أن قوة الردع حلت محل الشرطة الرسمية بعد ث2011، إلا أنها تعرضت لانتقادات واسعة. بالإضافة إلى “قوة الردع”، يقود عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، “جهاز دعم الاستقرار” الذي يعد أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس. هذه التشكيلات المسلحة تستمر في ترهيب المواطنين وتغوّلها يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المدينة.

وعلى الرغم من إعلان الطرابلسي عن خطة لإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن. حيث تواصل الميليشيات المسلحة تعزيز وجودها في العاصمة، مستفيدة من الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه من حكومة الدبيبة. وشهدت طرابلس اشتباكات دامية في أغسطس 2023 بين قوات محمود حمزة، قائد اللواء 444 قتال، وقوات كارة. هذه الاشتباكات، التي أسفرت عن عدد من القتلى، جاءت على خلفية احتجاز حمزة من قبل “جهاز الردع”، قبل أن يتدخل الدبيبة للإفراج عنه.

ولا يزال الوضع الأمني في طرابلس هشاً، مع استمرار تغوّل الميليشيات المسلحة وعدم قدرة حكومة الدبيبة على تنفيذ وعودها بإخلاء العاصمة. المراقبون يرون أن استقرار طرابلس يتطلب جهوداً دولية ومحلية مشتركة لتفكيك هذه التشكيلات المسلحة وإعادة بناء جهاز أمني وطني قادر على فرض النظام وحماية المدنيين.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل الأمن والاستقرار في طرابلس مرهوناً بقدرة الجهات المعنية على تنفيذ إصلاحات جذرية وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة مركزية قوية. ومع استمرار الاشتباكات المسلحة والتوترات السياسية، يبدو أن تحقيق هذا الهدف لا يزال بعيد المنال.