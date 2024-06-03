مركز الأرصاد: أجواء معتدلة في الشمال الغربي ساخنة على بقية المناطق

توقعَ مركز الأرصاد الجوّية استمرار الأجواء المعتدلة على مناطق الشمال الغربي، بينما تسُود أجواء ساخنة بقية مناطق البلاد، مع احتماليةٍ لتكاثر للسحب الرعدية على مناطق غربي ليبيا.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع مركز الأرصاد الجوّية أن تغطي السُحب السماء بشكل جُزئي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يتخللها خلايا رعدية خاصة على مزده والقريات وماجاورهم، بعض مناطق الجبل ومناطق أقصى الساحل الغربي، في حين ستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شرقية على المناطق الساحلية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة، بينما توقع أن تترواح درجات الحرارة مابين(24–27)مْ على المناطق الساحلية وتكون على الدواخل مابين (30-37)مْ.

مناطق «الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بنغازي والجبل الأخضر، والرياح ستكون شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية على رأس لانوف والبريقة نشطة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة العُظمى مابين (34-41)مْ، تصل إلى (44)مْ على أجدابيا ولا تتجاوز (27)مْ على أقصى الساحل الشرقي وتشهد تراجع طفيف يوم الغد على بعض الاماكن، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء قليلة السحب التس تتكاثر أحيانًا ويتخللها خلايا رعدية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على غات – غدامس والحمادة-أوباري جبال الهروج، والرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة بينما تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على غدامس معتدلة السرعة، وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة تتراوح مابين (39–44)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية، والحرارة مابين (41–45)مْ، وفقَ نشرة مركز الأرصاد الجوية.