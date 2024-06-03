مرض الضغط .. الخطر الخفي في الشرايين

ضغط الدم يعتبر من بين المشاكل الصحية الأكثر شيوعًا في العالم، ويمكن التحكم فيه بواسطة العلاجات وتبني نمط حياة صحي، ومع ذلك، قد يؤدي إهمال العلاج أو التأخر فيه إلى نتائج وخيمة قد تتضمن فقدان الحياة أو الاصابة بسكتة دماغية.

يتم تعريف ضغط الدم على أنه قوة الدفع التي يمارسها الدم على جدران الأوعية الدموية أثناء نقل المواد الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم، والمعدل الطبيعي للضغط هو 80/120. قد يتغير هذا المعدل بسبب أسباب مختلفة تتطلب معالجة فورية.

الضغط الدموي ينقسم إلى ضغط انقباضي يحدث عندما ينقبض القلب ويضخ الدم عبر الشرايين، وضغط انبساطي يحدث عندما يتم انبساط عضلة القلب ويندفع الدم بقوة إلى القلب عبر الأوعية الدموية.

قد يختلط البعض في تحديد ما إذا كان الضغط مرتفعًا أم منخفضًا، ونوضح الفرق بينهما:

الضغط المرتفع: يعتبر ارتفاع ضغط الدم عاملاً خطيراً يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وغالباً لا تظهر أعراضه، لذا يُعرف بأنه “مرض صامت”. ويرتبط بعوامل مثل التدخين والوزن الزائد وتناول الكحول وقلة النشاط البدني.

أعراض الضغط المرتفع: غالباً لا تظهر أعراضه إلا بعد مرور فترة زمنية، وقد تتضمن الأعراض في المراحل المتقدمة صداعاً وصعوبة في التنفس ودم في البول.

الضغط المنخفض: يحدث نادرًا ما ويمكن أن يكون نتيجة للأدوية أو حالات طبية مثل الجفاف أو فشل القلب.

أعراض الضغط المنخفض: تشمل الغثيان والدوار والشعور بالعطش الزائد وضعف التركيز.

أسباب الضغط المرتفع والمنخفض: تشمل أمراض الكلى والغدة الدرقية والكبد، وتغيرات هرمونية وتأثير الأدوية.

كيفية الوقاية والعلاج: تشمل الوقاية تناول نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية والابتعاد عن التدخين. أما العلاج فيتضمن تغييرات في النمط الحياتي والأدوية المناسبة تحت إشراف الطبيب.

إذا كان لديك أي أعراض غير معتادة أو قلق بشأن ضغط الدم، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على التقييم والعلاج المناسب.