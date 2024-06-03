في 5 أشهر.. مؤسسة النفط تُحيل إيرادات تتجاوز 7 مليارات دولار للمركزي

أحالت مؤسسة النفط إيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي، تجاوزت قيمتها 7.6 مليار دولار، وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو المنصرم.

مؤسسة النفط، أوضحتْ أن الإيرادات تشمل مبيعات النفط و الغاز والمشتقات النفطية على النحو التالي:

– في يناير أحالت المؤسسة للمصرف المركزي إيرادات بلغت مليار دولار.

– في فبراير حوّلت المؤسسة مليار ونصف دولار للمصرف المركزي.

– أما في مارس فقد جرى تحويل ملياري دولار إلى المركزي.

– وإبريل الماضي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

– وفي مايو ارتفع المبلغ المحوّل للمركزي، إذ أحالت أكثر من ملياري دولار، بحسب كشف بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

كشفَ موقع الطاقة الإيطالي، عن عودة ليبيا إلى مركزها السابق كأكبر مورد نفطي إلى إيطاليا، بحسبِ ما نقلته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحَ موقع الطاقة الإيطالي أنَ ليبيا تمكنت من زيادةِ إنتاجها النفطي وعادت لمركزها كأكبر مورد لإيطاليا؛ وذلك بعد توقفٍ دام 10 سنوات، وفقَ منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك

وفي سياقِ خطة رفع إنتاج النفط والغاز.. بحثَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، بالمقر الرئيسي للشركة في بنغازي؛ آخر مستجدات خطة رفع إنتاج النفط والغاز.

التحديات والحلول الممكنة

وتطرقَ بن قدارة مع شركة الخليج إلى المشاكل والتحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ خطة رفع الإنتاج التي اقترحتها المؤسسة الوطنية للنفط، وطرحِ الحلول والتصورات الممّكنة للتغلب على هذه التحديات وضمان استمرار التقدم في تنفيذ الخطة.