في ذكرى وفاة محمد الفقيه صالح.. دبلوماسية بروح الشعر

أخبار ليبيا 24

في مثل هذا اليوم منذ سبعة أعوام رحل عنّا الشاعر والدبلوماسي محمد الفقيه صالح، مترجلاً كالفارس عن صهوة الحياة التي أعطاها الكثير من الشعر والعمل السياسي الدؤوب، ليخطف الموت سريعاً الراحل بعد معاناته مع المرض.

عن مسيرته الدبلوماسية

عمل الراحل منذ تخرجه من جامعة القاهر ببكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية 1975، بوزارة الخارجية إلى حين اعتقاله من قبل النظام السابق عام 1978 ضمن حملة الاعتقالات التعسفية لمثقفي ليبيا آنذاك، ليخرج من السجن بعد 10 سنوات فيما يعرف بـ(اصبح الصبح).

وعمل موظفاً في سفارات ليبيا في بعض الدول الأوروبية، إلى أن أصبح سفير ليبيا لدى إسبانيا بعد ثورة 2011.

عُرف شعر الفيقه بكونه متماسكا محكم المعاني، يستم باتباع نسق ثابت ومنضبط يحمل بلاغة شعرية ومجازية غنية، إلا أن إنتاجه لم يكن غزيرا، ويفسر سبب هذا الأمر في إحدى المقابلات الصحفية، أن الشعر يتطلب أن تهبه كُلك إشارة إلى الوقت والجهد والتفرغ، وهو لم يكن يكرس حياته للشعر فقط، فنشاطه السياسي في الخارجية الليبية أخذ حيزاً من وقته، ولكن جميع إصداراته الشعرية والنقدية أيضاً يحسب ع=ها أنها تتمتع ببنية فكرية رصينة، تناقش قضايا الوطن.

ومن إصدارات في الشعر دواوين (خطوط داخلية في لوحة الطلوع، حُنو الضمة سمُو الكسرة، قصائد الظل) وكتب في النقد أيضا (أفق آخر، وكتاب في الثقافة الليبية المعاصرة ملامح ومتابعات).