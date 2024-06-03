فقر الدم مرض يعاني منه ربع سكان العالم

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خطر مرض فقر الدم يهدد ربع سكان العالم وهو إجمالي المصابين به، وبحسب دراسة حديثة فإن المصابين هم من الأطفال دون سن الخامسة وعند النساء أكثر من الرجال.

دراسة مطولة تكشف حقائق صادمة عن فقر الدم

امتدت هذه الدراسة الطويلة والمعمقة لثلاثة عقود ونشرت أخيرا في مجلة لانسيت العلمية، أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم IHME المتخصص في البحوث العلمية في سياتل بأميركا، أشار إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، وصل لأرقام قياسية بمعدل 24 مليون حالة إصابة خلال تلك السنوات.

ونسب إصابة النساء ملرتفعة جداً تقدر بـ 31% مقارنة بالرجال التي تصل نسبتهم 17,5% وتأثرت نسبة النساء بفترات الإنجاب لديهن بطبيعة الحال.

وبحسب الدراسة فإن أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع نسبة فقر الدم عند النساء، يرجع إلى الاضطرابات النسائية ونزيف الأمهات وعدم تقديم الرعاية الصحية الجيدة في الأشهر التي تلي الولادة. أما بالنسبة إلى الأطفال فإن عدوى الديدان والملاريا والسل ونقص المناعة البشرية تؤدي لإصابة أكثر من 40% من الأطفال بفقر الدم في الدول النامية.

وسبب آخر منتشر لدى المرضى وهو نقص الحديد بالدم الذي يؤدي إلى فقر الدم، ونقص الحديد يؤثر بشكل كبير على النمو الإدراكي والمعرفي للأطفال بشكل كما يمكن أن يتسبب بالإرهاق النفسي والجسدي للبالغين.

وبحسب الطبيب هاني صبور، استشارى أمراض القلب والدورة الدموية، يقول إن فقر الدم نوعان وهما، نوع غذائي ويتمثل في فقدان الحديد والفيتامين B12، ونوع ثاني وهو وراثي كالأنيميا المنجلية وغيرها، ويتابع أنه يمكن علاج نقص الحديد بوسائل مختلفة منها، عن طريق اتباع نظام غذائي متكامل والتركيز على تناول اللحوم فهي مصدر غني بالمعادن والفيتامينات، أو تعويض الحديد بالأدوية في حال وصل الأمر إلى حالة مرضية.