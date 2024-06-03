التخلص من عبوات ناسفة عثر عليها في منطقة خلة الفرجان بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أتمّ فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية عملية تخلص من عبوات ناسفة من مخلفات حرب عثر عليها في منطقة خلة الفرجان في طرابلس والتي تعرض الأرواح عموما للخطر.

وقال جهاز المباحث الجنائية، اليوم الاثنين، إنّه جرى التعامل بنجاح مع عبوات ناسفة مبتكرة غير آمنة كانت ملقاة بمزرعة مواطن بالقرب من محطة وقود السويحلي بمنطقة خلة الفرجان.

وأضاف، أن العثور على تلك العبوات جاء بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجودها داخل مزرعته.

وتابع، أنّه جرى اتخاذ جميع تدابير السلامة وفق المعايير المعتمدة للتخلص منها في مكان تواجدها بالطرق الآمنة.

والعبوات الناسفة والألغام الحربية غير الآمنة هي نتاج المعارك التي شهدتها المنطقة منذ 2011 واستمرار وجودها يعد خطرًا كبيرًا على الأهالي.

طرابلس ومخلفات الحرب

وفي 27 مايو الماضي أعلن جهاز المباحث الجنائية نجاح فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات في انتشال غير متفجرة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس.

الجهاز قال، إن عملية الانتشال جاءت بعد أن أبلغ أحد المواطنين بوجود مخلفات حرب غير متفجرة بالطريق العام بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس، موضحًا أن الفريق أجرى عمليات المسح والتمشيط وعثر على قذيفة هاون (عيار 81) غير متفجرة. يعد تعاون المواطنين في الإبلاغ عن وجود مثل تلك المخالفات أمر بالغ الأهمية تفاديًا لحدوث أي انفجارات مميتة.