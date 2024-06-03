راقي المسماري: “حلول خوري غير كافية لتحقيق الاستقرار”

أخبار ليبيا 24

أكد أستاذ القانون في جامعة بنغازي راقي المسماري، أن التطورات السياسية الحالية في ليبيا لا تختلف عن المراحل السابقة منذ عام 2011 وهناك خلل في آلية عمل المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، مؤكداً بأن الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام صعب المنال.

الوضع السياسي لم يختلف منذ 2011

وحول تقديراته للتطورات السياسية الحالية في ليبيا قال المسماري في حديثه مع وكالة أخبار ليبيا 24 إن “تقديري للمرحلة السياسية الحالية لا يختلف عما سبقها منذ تطور الأحداث عقب عام 2011، حينها شهدت البلاد ثورة شعبية تحولت سريعاً إلى ثورة مسلحة، بعد أن حمل المدنيون والعسكريون السلاح، هذا الصراع اعتُبر تمرداً في بدايته، ثم انقلاباً، واستخدم فيه النظام السلاح أيضاً، مما أدى إلى تدخل عسكري دولي شامل، بدأ بهدف حماية الثوار ثم تحول إلى إسقاط النظام في سابقة تاريخية“.

وأوضح أن “منذ ذلك الحين، تشابهت التطورات السياسية في البلاد على الرغم من وجود توافقات داخلية مدعومة إقليمياً ودولياً، إلا أن الحلول المطروحة، مثل اتفاق الصخيرات واتفاق تونس جنيف، فشلتا في تحقيق الاستقرار وتقاسم السلطة وإجراء الانتخابات لم يرضيا الجميع، مما يجعلنا نتساءل عن الحل القادم الذي قد يكون معرضاً لنفس المصير”.

البعثة الأممية تعاني من خلل في تناولها للملف الليبي

وعن جهود المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري يرى المسماري أن “فيما يتعلق بجهود المبعوثة الأممية، أرى أن هناك خللاً في آلية عمل البعثة”، مؤكداً أن “المشكلة تفاقمت على مر السنوات، والانقسام السياسي بين الحكومات أدى إلى آثار كبيرة، مثل جهود الإعمار في الشرق، لذلك يتوجب على المبعوثة تكييف المسألة ودراستها بشكل أعمق أكثر من أي وقت مضى، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تكييف الوقائع بشكل سليم لتطبيق النصوص الملائمة للحلول، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وتابع “السيدة خوري المقيمة في طرابلس، تقابل مسؤولين ونخباً ونشطاء وسياسيين بشكل يومي، وكلهم ينتمون إلى توجه سياسي واحد، ثم تأتي إلى بنغازي وتقابل شخصين فقط، هما قائد الجيش ورئيس البرلمان، هل هذان الشخصان قادران على التأثير في مواقف خوري وقناعاتها التي ترسخت عبر شهر من مقابلة مئات الأشخاص من توجه سياسي واحد ؟ هذا يشير إلى أن حلول خوري إذا تحققت، ستكون فيها غلبة لطرف على آخر”.

مشدداً أن “هذا الأمر حدث سابقاً، حيث اعترض الطرف الشرقي على اتفاق الصخيرات وانشق عنه، ثم اعترض على اتفاق تونس جنيف وانشق عنه أيضاً، لأن الاتفاقين لا يلبيان الطموحات من الأساس وغير قابلين للتطبيق حتى في الغرب، فهل خرجت الميليشيات من العاصمة وفقاً لاتفاق الصخيرات؟ لا، لم تخرج ، بل قام باولو سيرا بتقسيم طرابلس إلى مربعات نفوذ بين الميليشيات، وهذا هو الوضع القائم حتى الآن”، بالإضافة إلى أن “لم يلتزم الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات طبقاً لاتفاق تونس جنيف، بل ترشح وأفسد المشهد بالكامل وخرق الاتفاق وضرب به عرض الحائط”.

وأعتبر المسماري أن “الوصول إلى اتفاق لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام يبدو صعب المنال، إذا تم التوافق حول القوانين وتغيير الحكومة برعاية جامعة الدول العربية، فقد نصل إلى صيغة اتفاقية، لكن تنفيذها سيكون تحدياً كبيراً، هل ستعمل البعثة الأممية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على إلزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق؟ الدبيبة يعترض بالفعل على تغيير الحكومة ويدعي أنه لا مشكلة في إجراء الانتخابات بوجود حكومته الحالية ،هذا يعكس رغبته في الاستمرار في السلطة”.

عن سياسة الصين مع الملف الليبي

وعن زيارة رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إلى الصين علق المسماري “رئيس الحكومة سافر إلى الصين بصفته وزيراً للخارجية لحضور ملتقى خاص بوزراء الخارجية، الصين ربما فوجئت بحضوره بهذه الصفة، نظراً لأن الطاهر الباعور هو المكلف بتسيير أمور الوزارة، والدبيبة يحتفظ لنفسه بممارسة مهام وزير الدفاع ووزير الخارجية بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، مما يخلق وضعاً فوضوياً وملتبساً”.

وختم حديثه بالقول أن “الصين تحاول تجنب الانجرار إلى دائرة الانقسام الليبي الداخلي، حكومة الدبيبة مسحوبة الثقة تشريعياً داخلياً ومعترف بها دولياً، وهذا وضع مشوه يعكس شرعية تستمد من الخارج وليس من الداخل”.

يذكر أن القائمة بأعمال المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني خوري أعلنت منذ أيام أن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على اتفاق وقف أطلاق النار المستمر وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية ، مشيرةً إلى أهمية توحيد الحكومات كخطوة أساسية لتحقيق الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد”.

والأسبوع الماضي قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة بإجراء زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت لعدة أيام بحث خلالها مع وزير الخارجية الصيني، وانغ لي، البدء الفعلي في إجراءات عودة السفارة الصينية للعمل من العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى متابعة المصالح الصينية في المجالات كافة، وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين، التي تصل إلى 18 اتفاقية، والتنسيق لعقد اللجنة العليا الصينية – الليبية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عقد اللجنة ومراجعة الاتفاقيات.