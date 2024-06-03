بن قدارة يستقبل اللجنة الأممية لمتابعة عمل الوطنية للنفط

أخبار ليبيا 24

استقبل فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لجنة الخبراء المكلفة من قبل مجلس الأمن بموجب القرار رقم (1973) لسنة 2011، والتي تعمل على متابعة ومراقبة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد.

تعزيز لمبدأ الشفافية

وبحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط، وعقد بن قدارة اجتماعاً مع أعضاء اللجنة بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لشؤون الصناعات النفطية مسعود سليمان، والمدير العام لإدارة التسويق الدولي نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة فؤاد بالرحيم.

وشدد بن قدارة على كافة الإدارات والشركات المعنية، بضرورة التعاون مع اللجنة الزائرة، ومساعدتها للقيام بمهامها والإجابة على جميع أسئلتها، وتزويدها بكل المعلومات المطلوبة وذلك تعزيزا للشفافية والتعاون والتواصل.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة لجنة الخبراء للأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية والحقوقية استعدادا لإعداد التقرير السنوي بشأن الحالة في ليبيا ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

تحويل إيرادات المؤسسة لخمسة أشهر للمركزي

وفي سياق آخر منفصل، أعلنت المؤسسة عن تحويلها لـ 7 مليارات و622 مليون دولار إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي في الفترة من يناير إلى 30 مايو 2024، وفق كشف بالتحويلات نشرته المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك.

وأوضحت المؤسسة أن جرت عملية التحويل عبر 11 عملية خلال الفترة من يناير إلى شهر مايو إلى حسابات المصرف المركزي، مبينة بالتفصيل قيم التحويلات في بيانها.