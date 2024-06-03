بـ”استخدام الدبيبة”.. أمريكا تسعى للانفراد بقطاع النفط والغاز الليبي

أخبار ليبيا 24

تتمتع ليبيا بأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في القارة الأفريقية، وتتسابق دول أجنبية من أجل الاستحواذ على ثرواتها منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عودة قوية إلى ليبيا من بوابة الاستثمارات العلنية، وتلك التي تدور خلف الأضواء في القطاع النفطي، ما أثار تكهنات واسعة النطاق بشأن مصير النفوذ والمصالح التي سعت إلى تحقيقها باقي الدول في ليبيا.

تمكنّت الولايات المتحدة الأمريكية من توقيع اتفاقيات في قطاع النفط والغاز عن طريق رئيس الحكومة منتهية الولاية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، وهو ما رصدته وسائل الإعلام؛ في صفقات كل من شركتيّ “هاليبرتون” و”هانيويل إنترناشيونال” الأمريكيتين، ويصل إجمالي قيمة الصفقات 1.4 مليار دولار، بهدف تطوير حقل نفط ومصفاة تكرير مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية العام الماضي، لتلحقها فيما بعد عدة صفقات نفطية أخرى.

وناقش خالد المبروك، وزير المالية، وخليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، في أبريل الماضي، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بايات- سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، وأهمية جذب الشركات النفطية الأمريكية للاستثمار في إنتاج النفط والغاز والصناعات البترولية في ليبيا.

أمريكا تفرض سيطرتها

وتجدر الإشارة إلى أن الجهود الأمريكية لنيل حصة مهمة من الاستثمارات في النفط الليبي تمتد إلى ما قبل ذلك؛ فقد أعلن فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، عن الاتفاق مع شركة الاستشارات الأمريكية “كيرني” لتطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا، العام الماضي.

وتطور الأمر -بحسب تسريبات إعلامية- إلى اتفاق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على تسليم معظم مشاريع النفط والغاز الليبي الاستراتيجية لشركة “كيرني” الأمريكية، والبدء بتسليم عقود استكشاف وتنقيب للشركات النفطية الأمريكية.

وتعكس الاستثمارات الضخمة التي تسعى الولايات المتحدة إلى ضخها في قطاع النفط الليبي، رغبة جامحة لتحجيم النفوذ الذي تحظى به عواصم أخرى في هذا المجال بحسب ما أشار إليه مختصون، والذين أكدوا أن من مصلحة واشنطن التحكم بقطاعيّ النفط والغاز الليبيين لتحجيم المُنافسين الساعين نحو تأمين بدائل مستدامة ورخيصة للنفط والغاز.

وأشار المختصون إلى أنه يسهل على الإدارة الأمريكية التحكم بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وتسيير صفقات مربحة لها، وذلك بفضل سيطرتها على مراكز صنع القرار في طرابلس، والتي بدورها استطاعت تأمين مجلس إدارة المؤسسة، وتنصيب شخصية موالية كـ”فرحات بن قدارة” رئيسًا له.

واستطاع رئيس الحكومة منتهية الولاية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، تمرير عقود استكشاف جديدة لصالح شركات أجنبية معظمها أمريكية، وصفقات طويلة الأجل لا تتمتع حكومته المؤقتة بالصلاحيات الكافية لتمريرها قانونيًا، ولكن الاعتراف الدولي بها سهّل ذلك، إضافة إلى تعيين الدبيبة، خليفة عبد الصادق في وزارة النفط، وإبعاد محمد عون الرافض للتدخلات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

ويقول عدد من المختصين في الشأن الليبي، إن هناك دولا تتقاسم ثروات الليبيين بسبب الفساد المنتشر في السلطة، وفي المؤسسة الوطنية للنفط، وافتقار البلاد لوجود آلية رقابة على الصفقات التي تبرمها حكومة الدبيبة.

وكان قد دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا في مارس الماضي، النائب العام، والأجهزة الرقابية، إلى التحقيق بشكل فوري في شبهات فساد، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الأخيرة الماضية، لكن انتهى الأمر دون تحقيق أي ضبط ورقابة على هذا القطاع الحيوي في البلاد.