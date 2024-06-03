السيسي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

أخبار ليبيا 24

أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم الأخير استقالة حكومته، عقب إعادة انتخاب السيسي لولاية ثالثة العام الماضي، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.

وأضافت الرئاسة، أن السيسي وجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وتنظيم الأسواق وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر البيان، أن أهداف أعضاء الحكومة الجديدة ستشمل أيضًا الحفاظ على الأمن القومي للبلاد في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب.

ولم يكن هناك مؤشر فوري على الوزراء الذين سيتم استبدالهم في التعديل الوزاري الذي طال انتظاره، أو متى سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة.

تدوينة السيسي

وقال السيسي في تدوينة على موقع X: “كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، بما يحقق التطوير المنشود في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة”.

أدى الرئيس المصري اليمين الدستورية لولاية ثالثة في أبريل بعد فوزه الكاسح بنسبة 89.6٪ من الأصوات في انتخابات دون منافسين جديين في ديسمبر الماضي.

وبينما حاولت مصر إدارة النقص المزمن في النقد الأجنبي والتضخم المرتفع على مدى العامين الماضيين، كانت هناك تكهنات بإمكانية استبدال مدبولي نفسه.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصل الاقتصاد على بعض الراحة بعد اتفاقية استثمار قياسية مع الإمارات العربية المتحدة وصفقات تمويل دولية بما في ذلك برنامج قروض موسع مع صندوق النقد الدولي.