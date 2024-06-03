انخفضَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية بشكل طفيف مسجلاً 6.85 دينار، مقابل 6.89 دينار كان قد سجلها في تعاملات أمس الأحد إلا أن هذا السعر يعد مرتفعًا مقارنة بمستويات شهر أغسطس من العام 2023 عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد.

في حين انخفضَ سعر صرف اليورو في السوق الموازية عند تعاملات صباح الإثنين من مستوى 7.38 دينار إلى 7.36 دينار لليورو الواحد.

أما في السوق الرسمية… سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار استقرارًا نسبيًا مقارنة مع تعاملات الأحد عند مستوى 4.84 دينار، في حين استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 5.25 في السوق الرسمية، بدوره تراجع الجنيه الإسترليني بمقدار قرش واحد من مستوى 6.17 دينار إلى 6.16 دينار، وفقًا لشنرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية، أما أسعار العملات العربية أمام الدينار الليبي، فقد سجل سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الدينا بـ 1.29 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي بـ 1.55 دينار ليبي، أما الدرهم الإماراتي فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا عند 1.32 دينار، بدورها استقرت الليرة التركية عند 0.15 دينار ليبي، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، وذلك بعدما أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، بحسب مجلس النواب