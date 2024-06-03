الدبيبة يبحث مع وزير المواصلات سبل تطوير الموانئ الليبية

أخبار ليبيا 24

عقد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية اجتماعاً موسعاً ناقش فيه سبل تطوير الموانئ البحرية واستثمارها، في سبيل تطوير الموانئ الليبية.

وحضر الاجتماع الذي انعقد بمقر الحكومة بطرابلس كل من محمد الشهوبي، وزير المواصلات ورئيس مصلحة الموانئ، و علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في تطوير الموانئ البحرية واستثمارها.

تطوير قطاع النقل البحري

وعلى اعتبار أن وزارته تختص بتطوير قطاع المواصلات على اختلافها وتنوعها في البلاد استعرض الشهوبي وزير المواصلات، أعمال الوزارة فيما يتعلق بالنقل البحري والتطوير الجاري بالموانئ بالتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب إدخال الخبرات الأجنبية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة للبنية التحتية للموانئ الداخلة في خطة التطوير، ولتكون وجهة لواردات عدد من الدول الأفريقية.

ومن جانبه رحب الدبيبة بالتعاون المثمر بين القطاعات المحلية والمتمثلة في وزارة المواصلات والمؤسسة الليبية للاستثمار وفتح آفاق التعاون أيضا مع الخبرات الأجنبية، للحرص على النهوض بقطاع النقل البحري وتطوير موانئ البلاد.

وفي سياق آخر، تسعى وزارة النقل لعودة عدد من خطوط الطيران العالمية لتسيير رحلاتها مباشرة من وإلى ليبيا، وخلال مشاركته في أعمال في مؤتمر مستقبل الطيران، الذي عقد في مدينة الرياض بالسعودية، إذ وقع عدد من مذكرات التفاهم لتنفيذ برامج مشتركة، لتطوير حركة النقل الجوي، وشملت لقاءات الشهوبي، اجتماعه مع وزير المواصلات التونسي، ومدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والمدير العام للمكتب الإقليمي (للإيكاو) للمنظمة الشرق الأوسط، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي وأمينها العام، إلى جانب لقاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، والمدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار، جميع هذه اللقاءات تدور حول تعزيز عودة الخطوط العالمية إلى ليبيا من ضمنها الطيران المدني القطري الأردني.