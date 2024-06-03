الدبيبة يتابع جاهزية وزارة العمل لإطلاق «الإقامات الإلكترونية»

بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومتهِ؛ استعدادات الوزارة لاطلاق إقامات العمل الإلكترونية.

العابد وخلال لقائه الدبيبة في طرابلس، أكد استكمال رابط منصة وافد مع مصلحة الجوازات والجنسية، موضحًا أن المنصة ستضمن:

-إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال.

– اعتبار الشركة التي جلبت العمال الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية.

وشدّد العابد على أنّ هذه الخطوة ستساهم في تسهيل الإجراء، والقضاء على البيروقراطية، على حد تعبيره.

بدوره أكد الدبيبة، على أهمية دعم القطاع الخاص في كل المجالات، معتبراً أن منصة وافد تصُب في هذا الاتجاه، داعيًا إلى تطوير هذه الخدمة.

إلى ذلك.. ناقشّ الدبيبة مع رئيس المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي؛ آليات تنظيم العمل و تأمين السفارات والمنظمات الدولية العاملة داخل ليبيا.

كما بحثَ المجتمعون مع الدبيبة؛ تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حول عدد من الملاحظات المتعلقة بتأمين السفارات والمنظمات الدولية، تتطلب معالجتها التنسيق بين الأجهزة المختصة، إذ أكد الدبيبة على ضرورة تهيئة الظروف لعودة السفارات للعمل من ليبيا، وتنظيم العمل الأمني «باعتباره أحد الركائز الأساسية للمساهمة في عودتها مع وضع الضوابط اللازمة لمساعدة الأجهزة الأمنية في القيام بأعمالها» بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

بدورها قدمت الأجهزة الأمنية جملةً من البيانات والتقارير والتوصيات بشأن أداء الشركات الأمنية وتنظيم عملها، إذ خلُص الاجتماع على الاتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الفرق الأمنية العاملة بالسفارات تقديم الدعم الكافي.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في طرابلس؛ رئيس هيئة أمن المنشآت والمرافق، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الأمن الدبلوماسي، ومستشار وزير الداخلية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.