الحويج: إنشاء هيئة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ستدعم الاقتصاد

اعتبرَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، أنَ قرار رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة بشأن إنشاء هيئة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ سيُسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

الحويج؛ وخلال كلمته ضمن الاحتفال باليوم الوطني لتقنية المعلومات؛ أكد أن هذه الخطوة ستتوجه باليبيا لدخول «الثورة العلمية ومواكبة تكنولوجية المعلومات التي تقود بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفة» على حد تعبيره.

وأضاف الحويج: «التحول الرقمي يتطلب نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة الفئات بما يُسهم في تفعيل الخدمات واستكمال الإجراءات إلكترونياً بالمؤسسات الحكومية والخاصة» بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وحضر الاحتفال الدي نظمتهُ المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات… هيئة الاتصالات والمعلوماتية ومديرو الشركات المحلية بقطاع الاتصالات والمعلومات والخدمات المالية ولفيف من الأكاديميين والباحثين.

وفي وقتٍ سابق… تابعَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة منتهية الولاية؛ آخر مستجدات مشروع «E-NABLE» المُمول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا لدعم الوزارات والهيئات الاقتصادية والمالية ليبيا.

الحويج وخلال لقائه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ووكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة؛ بحثَ إمكانية مساهمة المشروع في تعزيز دور القطاع الخاص لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي وتشجيع قطاع الاستثمار وتفعيل الائتمان والأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.