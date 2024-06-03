أعلنت الحكومة الليبية، عن توفيرها أضاحي مستوردة لعيد الأضحى أكدتْ أنها مطابقة للشروط الصحية، وبسعر 950 دينارًا للخروف؛ وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الحكومة الليبية أن الأضاحي ستكون متوفرة في عدد من «مراكز التوزيع والحظائر، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتخفيف العبء عن المواطن في ظل ارتفاع الأسعار مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك» بحسب منشور الحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.

وتتبع الحكومة الليبية منذ فترة طويلة، خطة مفصلة تهدف لضبط أسعار السلع الأساسية وتوفير النواقص في السوق المحلي، سعيًا لمكافحة غلاء الأسعار وجشع التجار.

وسعيًا لتوفير السلع الأساسية وانعاش السوق المحلي… فتحَ مصرف ليبيا المركزي خلال أسبوع 370 اعتمادًا مستنديًا لشركات متخصّصة في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والمواشي والأدوية، ومواد التجميل والإلكترونيات ومواد البناء والإعمار، والأثاث المنزلي وغيرها.

ووفقًا لنشرة مصرف ليبيا المركزي حول الاعتمادات المستندية الممنوحة للتجار الليبيين، فإن الاعتمادات الممنوحة بعملتي الدولار واليورو؛ من شأنها إنعاش السوق المحلي بالبضايع والسلع المتنوعة والإلكترونية، والأثاث وغيرها، وبالتوازي مع الحفاظ على أسعار السلع من التضخم، بحسب ما يراه محللون اقتصاديون.

وفي الأثناء… وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار «بطاقات إلكترونية» وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين