الجامعة الدولية ببنغازي تحتفي باليوم العالمي للدراجة الهوائية

أخبار ليبيا 24

تعد رياضة ركوب الدراجة الهوائية من أكثر الرياضات التي ينصح بها إلى جانب المشي اليومي، كونها تعمل على تقوية عضلات الجزء السفلي من البدن، واحتفلت الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي باليوم العالمي للدراجة الهوائية والذي يوافق 3 يونيو من كل عام.

هواية تلاقي في انتشار واسع

نظمت الجامعة هذه التظاهرة الرياضية للعام الثاني على التوالي بمشاركة 90 سائق دراجة هواة ومحترفين. وانطلق المسار من منطقة جليانة مروراً بمنطقة الرحبة إلى شارع البيبسي، مروراً فوق كوبري مصنع الفرش حتى وصل إلى نقطة النهاية بمقر الجامعة الدولية للعلوم الطبية.

وعن المشاركين في التظاهرة الرياضية نادي الصقر للدرجات بنغازي بــ 45 رياضي ونادي الهلال بــ 4 رياضيين، والأهلي بــ 3 رياضيين، إضافة إلى الجامعة الدولية بــ 12 رياضياً، والاتحاد الفرعي للدراجات بــ 12 رياضياً، وعدد كبير من الهواة من مختلف الأعمار.

اليوم العالمي للدراجة الهوائية

وعن اليوم العالمي للدراجة الهوائية الذي حددته الأمم المتحدة أن يكون الثالث من يونيو يوم عالمي يسلط الضوء على اهمية هذه الرياضة، ليس فقط من الناحية الصحية، وإنما باعتبارها وسيلة نقل آمنة ونظيفة للبيئة، وسط استخدام الناس للسيارات وطرق المواصلات الأخرى التي تعمل على تلويث الهواء بشكل مباشر.

وفي بلادنا تفتقر الطرق والشوارع من تخصيص ممر خاص للدراجات الهوائية، إذ تساعد هذه الطرق على حماية راكبي الدراجات من الحوادث وتشجع الآخرين على استخدامها والاستغناء عن الاستخدام المفرط للسيارات لاسيما في ليبيا التي يعتمد شعبها بشكل كبير جداً على السيارات الخاصة مما يسبب في أزمة مرور تعاني منها المدن الكبيرة مثل طرابلس وبنغازي.