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الباعور يلتقي نظيره الجزائري على هامش القمة الكورية الأفريقية

مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

3 يونيو، 2024 5:07 م
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أخبار ليبيا 24

اجتمع الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع نظيره الوزير الجزائري أحمد عطاف على هامش مؤتمر القمة الكورية – الأفريقية المنعقد في سول.

فتح آفاق التعاون الاقتصادي العربي – الصيني

وبحسب بيان الوزارة المقتضب حول هذا اللقاء، فإن الوزيران تباحثا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، لاسيما بعد تعزيز العلاقات الثلاثية بين كل من ليبيا والجزائر وتونس،  إلى جانب مناقشة سبل تكثيف جهود التنسيق والتشاور والدفع نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.

حول المنتدى العربي الصيني

وفي سياق آخر منفصل، شارك الباعور في أعمال ، في الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني في دورته العاشرة.

وتسعى الصين عن طريق هذا الملتقى  إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية عبر تطوير الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، ناقش المجتمعون آليات العمل المشترك وسبل تفعيل التعاون بينهم. وجرى في ختام أعمال الدورة المنعقدة في بكين، التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والصين.

ومن جانبها أعربت الصين عن تفاؤلها الكبير بنتائج المنتدى، مؤكدة على التزامها بتعزيز التعاون مع الدول العربية. صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن الشراكة مع الدول العربية تعد جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية للصين.

تأتي هذه التعاونات في الوقت الذي يشهد فيه العالم توترات وتصعيدات عسكرية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالي، وتراقب دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا هذا المؤتمر بحذر وترقب شديدين إذ لا تزال تشكل الصين مصدر قلق خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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3 يونيو، 2024 5:07 م
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