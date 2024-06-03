تذبذب أسعار النفط بين الانخفاض والارتفاع

تُواصل أسعار النفط الخام التذبذب بين الارتفاع تارةً والانخفاض تارةً أخرى؛ في ظل قرار تحالف أوبك زيادة الإنتاج، والمخاوف من ضبابية الطلب على الخام.

وافتتحتْ أسعار النفط أسواق التعاملات في جلسة اليوم الاثنين على تراجعٍ طفيف، إذ جرى تداول خام برنت عند مستوى 81.02 دولارًا للبرميل، بينما جرى تداول الخام الأمريكي 76.95 دولارًا للبرميل.

وبشكلٍ عام.. انخفضت أسعار النفط خلال مايو الماضي؛ متأثرةً بمستقبل الطلب على الخام خصوصًا من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للخام في العالم، وفقَ وكالة رويترز للأنباء.

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.