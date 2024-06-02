وزير السياحة يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي

أخبار ليبيا 24

شارك نصرالدين ميلاد الفزاني وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة منتهية الولاية في فعاليات مؤتمر وزارات السياحة بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته 12 والمقامة في أوزبكستان.

تعزيز التعاون السياحي في العالم الإسلامي

وبحسب بيان نشرته الوزارة انعقد المؤتمر بمدينة خيوة في أوزبكستان في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو، وبمشاركة واسعة من وزراء السياحة على مستوى العالم الإسلامي، وبحضور مدير مركز المعلومات والتواثيق السياحي أسامة فرج الخبولي ومستشار الوزارة خالد امحمد محمد، وفق بيان صادر عن وزارة السياحة.

يعمل المؤتمر على التباحث حول أهم التحديات التي تواجه السياحة العالمية، وعلى الأخص في الدول الإسلامية، إلى جانب مناقشة الوصول إلى أنجع السبل لتنفيذ برامج وقرارات المنظمة في مجال السياحة وإبراز الإمكانات السياحية المتوفرة لدى دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى التطرق لإيجاد حول لمستجدات السياحة الإسلامية وخارطة طريق لتنميتها.

وفي سياق آخر، تحصل الوفد الليبي المشارك في فعاليات صالون الصناعات التقليدية في نسخته 25 بولاية وهلاان في الجزائر، على وسام الجائزة الأولى ودرع الامتياز نظير مشاركتهم المتميزة في الصالون، ولكونهم أفضل جناح للحرفيين في المعرض، إذ لاقى الجناح الليبي إعجاب كبير من زوار المعرض طيلة خمسة أيام.

وهنأ وزير السياحة في كلمة مصورة نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة، الوفد الليبي مشيدا بدورهم البارز والناجح في تمثيل السياحة الليبية إلى جانب الدول الشقيقة المشاركة في المعرض والفعاليات عامة.