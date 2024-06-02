من ليبيا إلى جنوب إفريقيا.. تعرف على الدول الإفريقية الأعلى في الطلاق

تشكل الأسرة حجر الأساس في بناء المجتمعات على مستوى العالم، فهي الوحدة الأساسية والأصغر في المجتمع، إلا أن تفاعلاتها الداخلية يمكن أن تُحدث تأثيرات واسعة النطاق على المجتمع الأكبر، مما يساهم في تشكيل مسار تطوره وتقدمه.

وفي تقرير صادر عن “بزنس إنسايدر إفريقيا“، رصدته وترجمته “أخبار ليبيا 24” تم تسليط الضوء على عدد من الدول الإفريقية التي تسجل أعلى معدلات الطلاق. ورغم أن إفريقيا تُعرف بقوة روابطها الأسرية وقيمها المجتمعية المتينة، إلا أنها تشهد حالياً تحولات جذرية في مجال العلاقات الزوجية.

فالأسرة، رغم صغر حجمها، ليست بمنأى عن التحديات. ويعد تفكك الأسرة واقعاً شائعاً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا. هذه القارة، التي طالما اشتهرت بروابطها الأسرية المتينة وقيمها المجتمعية القوية، تخضع الآن لتحولات كبيرة في مشهدها الزوجي.

تحولات جذرية في العلاقات الزوجية بأفريقيا.. الطلاق في الصدارة

إذ تتمسك القارة الإفريقية من جهة بعاداتها المتوارثة عبر القرون، ملتزمة بمجتمعها وأسرتها والحفاظ على قيمها الثقافية. ومن جهة أخرى، أدت عمليات التمدن والتحديث والعولمة السريعة إلى موجة من التغيير، تطرح تساؤلات حول تلك التقاليد الراسخة. ونتيجة لذلك، برزت موجة ملحوظة من حالات الطلاق.

المرتبة الدولة معدل الطلاق (لكل 1000) الترتيب العالمي 1 ليبيا 2.5 18 2 مصر 2.2 23 3 موريشيوس 1.7 50 4 الجزائر 1.6 53 5 سيشيل 1.5 65 6 السودان 1.5 67 7 جنوب إفريقيا 0.6 109

الطلاق في إفريقيا.. تغيرات مجتمعية وانعكاسات اقتصادية

الطلاق هو عملية قانونية تُنهي الزواج رسمياً، مما يجعل الطرفين المعنيين أحراراً في الزواج مرة أخرى إذا اختارا ذلك. وقد تكون هذه التجربة صعبة ومؤثرة عاطفياً على جميع الأطراف المعنية. وبالإضافة إلى التأثيرات العاطفية، يمكن أن يكون للطلاق تداعيات مالية كبيرة.

ورغم ندرة البيانات المتعلقة بالطلاق في إفريقيا، يقدم تقرير من “وايزفوتر” رؤى حول إحصاءات الطلاق على مستوى العالم وفقاً للبلدان.