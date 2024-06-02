مرضى الأورام في ليبيا.. بين نقص العلاج وانتظار الموت

مرضى الأورام في ليبيا يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الطبية الضرورية لعلاجهم. منذ سنوات، يعاني هؤلاء المرضى من سوء الأوضاع في المراكز الحكومية، حيث تكون الخدمات محدودة جدًا. يواجهون أيضًا مشكلة نقص الأدوية والأطباء المتخصصين الذين يمكنهم متابعة العلاجات بشكل كافٍ.

سوء الخدمات الطبية في ليبيا يهدد حياة مرضى الأورام، الذين يجدون أنفسهم متروكين لمصيرهم في ظل هذا النقص الحاد في الإمكانيات والخدمات المتاحة في مراكز العلاج. تم إغلاق أقسام الإيواء في بعض المراكز، مما يجبر المرضى على الانتظار في طوابير طويلة لتلقي العلاج.

أحد المرضى وصف الأوضاع بأنها “سيئة جدًا”، مشيرًا إلى نقص الخدمات والأدوية. وأشار إلى أن تكلفة العلاج في القطاع الخاص تصل إلى مبالغ باهظة، مما يجعل الكثير من المرضى غير قادرين على تحملها.

وتعمل الحكومة الليبية على توفير العلاجات الضرورية، وتحاول حل مشكلة انتقال المرضى للعلاج في الخارج عن طريق توطين العلاج في البلاد. تأسست الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لإدارة خدمات العلاج وتوفير الأدوية والعلاجات وفقًا لنظام إلكتروني.

مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة، بما في ذلك تقديم الخدمات بشكل متسق وفعال، وتحسين إدارة المراكز الطبية لضمان توفير العلاج بشكل منتظم للمرضى.

في الختام، يجب على السلطات الليبية المستمرة في العمل الجاد لتحسين الخدمات الطبية وتوفير العلاجات الضرورية لمرضى الأورام، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم وحياتهم.