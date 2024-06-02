مباحثات ليبية – تشادية لتعزيز التعاون العسكري والأمني والاقتصادي

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد، قام اللواء صدام خليفة حفتر، رئيس أركان القوات البرية الليبية، بزيارة رسمية إلى جمهورية تشاد. بصفته مبعوثًا من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، كان في استقباله مدير عام الاحتياطي الاستراتيجي الفريق أول عمر ديبي إتنو، ورئيس جهاز الاستخبارات اللواء سليمان لوني.

اللواء صدام حفتر ينقل تهاني القائد العام لرئيس تشاد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

خلال هذه الزيارة، التقى اللواء صدام خليفة حفتر برئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي، حيث نقل إليه تحيات وتهاني القائد العام للقوات المسلحة الليبية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

اللقاء تضمن استعراض الملفات المشتركة بين البلدين، حيث تمت مناقشة سبل التعاون والتنسيق في كافة الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد اللواء صدام خليفة حفتر على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

التزام ليبي بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع تشاد لتحقيق الأمن والرخاء المشترك

تحدث اللواء صدام خليفة حفتر عن أهمية التعاون العسكري بين ليبيا وتشاد، مشيرًا إلى أنه يمثل حجر الزاوية في تعزيز الأمن الإقليمي. كما تمت مناقشة توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى تسهم في تحقيق مصالح البلدين.

اللواء صدام خليفة حفتر أكد أن ليبيا ملتزمة ببناء علاقات استراتيجية قوية مع تشاد، والتنسيق المستمر لضمان الأمن والرخاء لشعبي البلدين. الزيارة الرسمية اختتمت بالتأكيد على أن العلاقات الثنائية ستسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، مع التطلع لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.