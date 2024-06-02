ليبيا-أكبر-مورد-نفطي-لإيطاليا

كشفَ موقع الطاقة الإيطالي، عن عودة ليبيا إلى مركزها السابق كأكبر مورد نفطي إلى إيطاليا، بحسبِ ما نقلته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحَ موقع الطاقة الإيطالي أنَ ليبيا تمكنت من زيادةِ إنتاجها النفطي وعادت لمركزها كأكبر مورد لإيطاليا؛ وذلك بعد توقفٍ دام 10 سنوات، وفقَ منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق… وصلت ناقلة نفطية إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام، متجهة إلى إيطاليا.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، في تصريحات خاصة لـ أخبار ليبيا 24، أن الناقلة، التي تحمل علم جزر المارشال، قدمت من إيطاليا وتعد الثالثة التي ترسو في ميناء الحريقة خلال شهر مايو الجاري.

إلى ذلك… تمكنتْ شركة الواحة للنفط من رفع إنتاجها بواقع 40 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

المؤسسة الوطنية للنفط، أوضحت أن شركة الواحة قامت بتطوير عملها خلال سنوات للوصول إلى مستوى إنتاج إضافي؛ وذلك عبر استخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه (Geosphere 3D») للوصول العميق في حقل الدفة خلال حفر البئر الأفقية B220H، كما حفرت الشركة مقطعًا أفقيًا يتجاوز 2000 قدم، بحسب منشور المؤسسة عبر منصة فيسبوك.