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لجنة النواب تواصل اجتماعاتها حول تعديل قانون الميزانية

90 مليون دينار ميزانية الحكومة

2 يونيو، 2024 7:44 م
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أخبار ليبيا 24

اجتماع آخر للجنة المشكلة من قِبل مجلس النواب والتي تدرس ملف قانون الميزانية العامة للدولة الليبية للعام 2024، والذي قدمته الحكومة الليبية إلى مجلس النواب وصادق عليه في أبريل الماضي.

مباحثات حثيثة لتعديل القانون

شُكلت اللجنة بقرار صادر من  هيئة رئاسة مجلس النواب رقم «8» لسنة 2024، والهدف من عملها مراجعة القانون وتضمين ملاحظات مجلس النواب بداخله، وعقد الاجتماع برئاسة  النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وحضور أعضائها إدريس عمران والمهدي مسعود الأعور وزايد هدية، مندوبين عن الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، بحسب بيان رسمي صادر من النواب.

وفي وقت سابق، بحث أسامة رئيس الحكومة  ملف الميزانية العامة الموحدة للدولة مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، وذلك لاعتماد القانون والدخول به لحيز التنفيذ، وأكد حماد أن حكومته راعت كل التغييرات التي تحدث في الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها تنمية الإقتصاد الليبي، وكذلك تنمية المدن الليبية عن طريق خطط ومشاريع إعادة الإعمار التي ترعاها الحكومة عن طريق صندوق إعادة الإعمار.

والجدير بالذكر بلغت قيمة الميزانية 90 مليار دينار، مع إغفال باب التنمية إذ لم يدخل في الميزانية.

في حين رفضَ مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ(مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي)، لتستمر أزمة الصراع ما بين المؤسسات السيادية في شرق البلاد وغربها، وسط أوضاع معيشية صعبة وغير مستقرة يدفع ثمنها المواطن البسيط.

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2 يونيو، 2024 7:44 م
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