صراع على الصدارة.. ليبيا تشعل التنافس في مجموعتها بتصفيات المونديال

في رحاب أحلام المونديال، يتأهب منتخب ليبيا لكتابة فصل جديد في مسيرة التصفيات نحو كأس العالم 2026. تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو، يخطط “فرسان المتوسط” لجمع ست نقاط من مواجهتين حاسمتين ضد منتخبي موريشيوس وجزر الرأس الأخضر في السادس والخامس عشر من يونيو.

تطلعات الليبيين تتجاوز الفوز؛ فهم يرنو إلى تجاوز عقبة الفارق الضئيل في الأهداف، حيث يتأخرون بهدفين عن الكاميرون وهدف عن جزر الرأس الأخضر، ليتربعوا على صدارة المجموعة.

العين على الكاميرون.. آمال وتحديات

وفي ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المنتخب الكاميروني، الذي يعاني من مشاكل عديدة ربما تؤثر سلباً على أدائه، تترقب ليبيا نتائج منافسيها المباشرين. الكاميرون، الذي يعيش أزمة داخلية نتيجة الصراعات الإدارية وتعيين مدرب جديد، قد يجد نفسه في موقف صعب، مما قد يمنح الفرصة لليبيين للتفوق.

صراع الصدارة.. قمة الإثارة

فترة التوقف الدولي الحالي تعد بمواجهات مشتعلة، حيث ستتواجه المنتخبات الثلاثة (ليبيا، الكاميرون، جزر الرأس الأخضر) في صراع على الصدارة. المباراة المنتظرة بين الكاميرون وجزر الرأس الأخضر ستكون بمثابة قمة نارية، والأمل الليبي يكمن في تعادل الفريقين، بينما يتعين على منتخب ليبيا الفوز على موريشيوس لضمان الصدارة.

استعداداً لهذه المباريات الحاسمة، استدعى المدرب ميتشو 28 لاعباً محلياً، مفضلاً الاعتماد على المجموعة التي حققت بداية موفقة في التصفيات، وذلك في ظل تمرد المحترفين في أوروبا ورفضهم الاستدعاء. وقد أكد المدرب أن لديه تسجيلات صوتية تثبت رفض اللاعبين المحترفين، مشيراً إلى أن ليبيا لا تحتاج اللاعبين المحترفين حالياً، وتمتلك 28 لاعباً قادرين على تشريفها.

خطوة نحو المونديال.. الأمل والتحدي

بعد ضمان الصدارة، ستكون المباراة الثانية، والرابعة في التصفيات، اختباراً صعباً خارج الديار ضد جزر الرأس الأخضر، الذي أظهر تألقاً في بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية. الفوز في هذه المباراة سيعتبر خطوة عملاقة نحو التأهل لكأس العالم 2026، وهو الهدف الذي يسعى إليه منتخب ليبيا بكل عزيمة وإصرار.

في خضم هذه التحضيرات والتحديات، يبقى الأمل الليبي معلقاً على بذل الجهود القصوى، وتحقيق الانتصارات التي تقربهم من حلم المونديال، مع ترقب تعثر الكاميرون في مواجهاته، ليتمكن “فرسان المتوسط” من كتابة تاريخ جديد في عالم كرة القدم.