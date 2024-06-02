دعوة رسمية من الرئيس الصيني إلى المنفي لحضور منتدى سبتمبر

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استلم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، دعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سلمها له مبعوثه الخاص، ليو جيان، لحضور المنتدى (الصيني – الأفريقي) الذي سيعقد بالصين في شهر سبتمبر المقبل.

أبرز القضايا التي يطرحها المنتدى

ويهتم المنتدى الصيني الأفريقي بمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشرق الأوسط وعلى رأسها، القضية الفلسطينية، إذ دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في الشرق الأوسط، وأكد المبعوث الصيني على موقف دولته الداعم لفلسطين، وضرورة قيام دول فلسطين المستقلة، والاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعرض المبعوث الصيني ليو جيان على المنفي خلال اللقاء ملخصًا لأعمال المنتدى (العربي – الصيني) الذي اختُتم مؤخراً، كما سلم المبعوث الصيني دعوة إلى المنفي للمشاركة في المنتدى (الصيني – الأفريقي) الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل وتستضيفه الصين.

وأشار بيان الرئاسي، أن المنفي حمَل المبعوث الصيني رسالة شفهية إلى الرئيس الصيني مفادها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتجديد الدعوة لعودة الشركات الصينية للبلاد واستكمال المشاريع المتوقفة منذ أعوام.

وثمَّن المنفي ما قامت به الصين من دعم لمتضرري الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر جراء العاصفة (دانيال) في سبتمبر 2023.

في سياق آخر، وعبر تصريحات صحفية، ثمّن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية التعاون الاستثماري مع الصين، وقال إنه يحقق الكرامة للدول الأفريقية، وذلك في افتتاح المنتدى العربي الصيني الذي عقد في العاصمة بكين.