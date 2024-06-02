خوري: ناقشت سبل الخروج من الانسداد السياسي الراهن مع عقيلة صالح

في مدينة القبة، كان اللقاء المنتظر بين ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. جاء هذا اللقاء ليبعث الأمل في نفوس الليبيين المتعطشين للاستقرار والسلام، وليفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق حلم الانتخابات الحرة والنزيهة.

خوري: شددت على أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية

بدأ الحديث بينهما ببحث سبل الخروج من الانسداد السياسي الراهن الذي يعرقل تقدم العملية السياسية في البلاد. وأكد صالح على ضرورة توفير بيئة ملائمة تضمن انتخابات حرة ونزيهة، تكون نتائجها موضع قبول للجميع، لضمان استقرار ليبيا وتجديد شرعية مؤسساتها.

خوري: بناء التوافق هو المفتاح لتحقيق الاستقرار

وفي هذا السياق، شددت خوري على أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية، معتبرة أن التفاهم المشترك هو الطريق الأمثل للمضي قُدمًا نحو انتخابات سلمية تلبي تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته وتجديد شرعية مؤسساتهم.

عقيلة صالح: التوافق بين الأطراف ضرورة ملحة

وأوضح صالح أن التوافق بين الأطراف الليبية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة لإنجاح العملية الانتخابية وتجنب الفوضى والانقسامات التي عانى منها الشعب الليبي طويلًا.

خوري: نحن هنا لدعم تطلعات الليبيين

وأكدت خوري التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم تطلعات الليبيين نحو السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن البعثة الأممية ستواصل جهودها الحثيثة لضمان إجراء انتخابات نزيهة تتيح لليبيين اختيار قيادتهم بحرية وتجديد شرعية مؤسساتهم.