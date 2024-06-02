بن قدارة يتابع مع شركة الخليج آخر مستجدات خطة رفع إنتاج النفط

بحثَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، بالمقر الرئيسي للشركة في بنغازي؛ آخر مستجدات خطة رفع إنتاج النفط والغاز.

التحديات والحلول الممكنة

وتطرقَ بن قدارة مع شركة الخليج إلى المشاكل والتحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ خطة رفع الإنتاج التي اقترحتها المؤسسة الوطنية للنفط، وطرحِ الحلول والتصورات الممّكنة للتغلب على هذه التحديات وضمان استمرار التقدم في تنفيذ الخطة.

وشدّد بن قدارة خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط لتحقيق مستهدفات الشركة التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما نشرته مؤسسة النفط عبر منصة فيسبوك.

وفيما سبق… ناقشَ فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع السفير التركي السابق، كنعان يلماز، وعددٍ من مسؤولي شركة «Tipec»التركية آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجال صناعة النفط والغاز.

بن قدارة وخلال لقائه الوفد التركي في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس؛ استعرضَ «حزمة من الموضوعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وخُطط تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال النفط مع الشركات التركية في مختلف المجالات» بحسب ما ورد في منشورٍ للمؤسسة الوطنية للنفط عبر منصة فيسبوك.