المصريون القدماء حاولوا علاج السرطان.. هذا ما تخبرهٌ لنا جمجمة مصرية

أخبار ليبيا 24

تشكل الحضارة الفرعونية لغز عظيم للعالم أجمع، ومع كل اكتشاف علمي، أو تاريخي جديدة يتيقّن العالم أن المصريين القدماء ملوك زمانهم، وأنهم أكثر الحضارات تطوراً وأثراً في البشرية، وبحسب دراسة جديدة اكتشف علماء أن المصريين حاولوا معالجة السرطان.

محاولات قبل 4 آلاف سنة لعلاج السرطان

واكتشف فريق من العلماء من بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، أن المصريين القدماء عملوا على التوصل لعلاج السرطان عن طريق التجربة وذلك بعد فحص جمجمة مصرية، عمرها نحو 4000 سنة، تظهر عليها علامات تشير إلى خضوعها لمحاولات علاج مرض السرطان، في دراسة جديدة نشرتها مجلة (فرونتيير إن ميدسين).

وبحسب العلماء المشرفين على الدراسة، في تحليلهم للعلامات الموجودة في الجمجمة والتحاليل التي أثبتت وجود ورم أساسي كبير وأكثر من 30 ورم ثانوي صغير منتشر في الجمجمة، ما يشير إلى أن المصريين القدماء والذين برعوا في الطب لمحاولتهم إجراء عملية جراحية. وتعود الجمجمتين التي أجريت عليهما الدراسة بحسب الدراسة، تعود الجمجمة الأولى رقم 236، التي يرجع تاريخها إلى ما بين 2687 و2345 قبل الميلاد، إلى رجل يتراوح عمره بين 30 و35 ربيعاً، فيما تعود الجمجمة الثانية «إي 270» التي يعود تاريخها بين 343 و663 إلى امرأة يزيد سنها على 50 عاماً.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفسور إدغارد كاماروس، من جامعة (سانتياغو دي كومبوستيلا) بإسبانيا: “هذا الاكتشاف يعتبر دليلاً قاطعاً على تجارب الطب المصري القديم في التعامل مع مرض السرطان أو استكشافه منذ أكثر من 4000 عام”.