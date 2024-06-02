المشير حفتر يستقبل وفد الأمم المتحدة في بنغازي لدعم العملية السياسية

في لقاءٍ هام يعكس أهمية التوافق الدولي والمحلي حول العملية السياسية في ليبيا، استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والوفد المرافق لها.

المشير حفتر يشدد على أهمية التوافق لتحقيق الانتخابات في ليبيا

وأعرب المشير حفتر عن ترحيبه الكبير بوفد بعثة الأمم المتحدة، مشددًا على دعمه الكامل للجهود التي تبذلها البعثة الأممية لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية. وأكد المشير حفتر على أهمية الوصول إلى حلول توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مُعربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار والازدهار لليبيا.

ستيفاني خوري تؤكد على دور القوات المسلحة في استقرار ليبيا

من جانبها، أكدت ستيفاني خوري أن البعثة الأممية تعمل بجد على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات. وأشارت إلى أن البعثة بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات مع مختلف الأطراف السياسية للدفع بالعملية السياسية قُدمًا. كما أثنت على الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم العملية السياسية، مشددة على أن هذا الدور يعد أساسيًا للوصول إلى الاستقرار الدائم في ليبيا.

هذا اللقاء جاء في وقت حرج تشهده ليبيا، حيث تتضافر الجهود المحلية والدولية لإيجاد حلول ناجعة تُسهم في استقرار البلاد. وقد أكدت كل من القيادة العامة للقوات المسلحة وبعثة الأمم المتحدة على التزامهما التام بدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام، والعمل سويًا لتحقيق الأهداف المشتركة.