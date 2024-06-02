المُشير حفتر يبحث مع روسيا توطيد التعاون الاقتصادي والعسكري

ناقشَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني مع يونس بك يفكيروفد نائب وزير الدفاع الروسي؛ توطيد التعاون الروسي الليبي في المجالين العسكري والاقتصادي.

المُشير حفتر وخلال لقائه الوفد الروسي في الرجمة بحثَ آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات «الودية» بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني.

بدوره أشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى مساهمة بلاده في تطوير قدرات القوات المُسلحة العربية الليبية في مجالات التدريب ورفع الكفاءة، والتأكيد على التعاون المُشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف، بحسب المكتب الإعلامي للجيش الوطني.

وفي سياقٍ منفصل… ثمّن وفد من أعيان ومشايخ وشباب قبائل التبو؛ جهود الجيش الوطني في بسط الأمن والاستقرار، ودعمه جميع المناطق والمدن في المنطقة الجنوبية من و توفير أفضل الخدمات، وذلك خلال لقائهم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.

بدوره أشاد المشير خليفة حفتر بدور أبناء التبو في دعمهم وإلتحامهم بالقوات المُسلحة في حربها على الإرهــاب والتطرف.

وفي وقتٍ سابق… أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال لقائه وفدًا من مشايخ وأعيان ومثقفي الزنتان، على أهميةِ التشاور والتنسيق بين مكونات وتركيبات المجتمع الليبي، من أجل الوصول للمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الدائم، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للقيادة.

وعبرّ مشايخ وأعيان الزنتان، خلال لقائهم المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة، عن اعتزازهم وتقديرهم للقائد العام ولمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها، وللدور الرئيسي للقوات المُسلحة العربية الليبية في بسط الأمن والاستقرار.