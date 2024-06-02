الشحومي: القطاع المصرفي يشهد اهتزازات عنيفة ومتلاحقة تجعله يترنح

كشف سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي عن واقع مرير يعيشه القطاع المصرفي الليبي. هذا القطاع الذي كان يوماً ما رمزاً للقوة والثبات، أصبح الآن يتعرض لاهتزازات عنيفة ومتلاحقة تزعزع أركانه وتدفعه نحو المجهول.

في حديث عميق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24” رسم الشحومي صورة قاتمة لوضع المصارف في ليبيا. قال إن القطاع المصرفي يعيش حالة من الترنح المستمر، نتيجة لهزات متتابعة تهدد كيانه.

وأضاف الشحومي، أن ضعف الرقابة الداخلية والتهاون في سد الثغرات الموجودة في أنظمة التشغيل والحماية، تركت المجال مفتوحاً أمام اختراقات داخلية وخارجية، مما يفتح الباب لأعمال غير قانونية تهدد استدامة النظام المصرفي”.

وأشار الشحومي إلى أن محدودية الإدارة المصرفية الفعالة على مستوى مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، تشكل عائقاً كبيراً أمام استقرار القطاع، لافتا إلى أن ضعف الإدارة يجعل المصارف عرضة للعديد من التحديات والمخاطر التي تهدد استمراريتها.

وختم الشحومي حديثه بدعوة إلى “إجراء إصلاحات جذرية وعاجلة. إن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تتطلب جهوداً مكثفة لتعزيز الرقابة الداخلية، وسد الثغرات في أنظمة التشغيل، وتحسين الإدارة المصرفية لتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.