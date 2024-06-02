الدينار يترنح أمام الدولار ويتكبد المزيد من الخسائر

يواصل سعر صرف الدولار أمام الدينار تحقيق المزيد من المكاسب على حساب نظيره الدينار، فعلى الرغم من استقرار سعر صرف الدولار -بشكل نسبي- في السوق الموازية عند مستوى 6.89 دينار، إلا أن هذا السعر يعد مرتفعًا مقارنة بمستويات شهر أغسطس من العام 2023 عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد.

وجرى تداول اليورو في السوق الموازية عند تعاملات صباح الأحد بـ7.38 دينار، في حين بلغ سعر الدولار 6.89 دينار.

وفي السوق الرسمية.. ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار من 4.38 دينار إلى 4.85 دينار، في حين انخفضَ سعر اليورو بمقدار قرش واحد إلى 5.23 دينار من مستوى 5.24 دينار سابقًا.

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سجل سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الدينا بـ 1.29 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي بـ 1.55 دينار ليبي، أما الدرهم الإماراتي فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا عند 1.32 دينار، بدورها استقرت الليرة التركية عند 0.15 دينار ليبي، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، وذلك بعدما أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، بحسب مجلس النواب

إلى ذلك… ناقشَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة؛ آلياتِ تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية عن موارد الدولة.

وبحث الكبير خلال الاجتماع الذي عُقد في طرابلس بمشاركة أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة؛ سُبل تبني رؤيةٍ اقتصادية شاملة تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية للدولة، بحسب منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.