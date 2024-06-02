الدبيبة يرحب بالمقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة

رحبَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ بمقترح جو بايدن الرئيس الأمريكي؛ القاضي بوقف الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام قائلًا: «أرحب بما جاء في مقترح الرئيس بايدن وخطته التي تتضمّن إيقاف الحرب في قطاع غزة بشكل مستدام»

ووفقًا لمنشور الدبيبة عبر منصة فيسبوك؛ فإن المقترح يضمنُ انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتبادل الأسرى، إلى جانب عودة سكان غزة إلى مناطقهم وأحيائهم في ربوع القطاع وإعادة إعماره، وهو ما اعتبرهُ الدبيبة «ينسجم مع مواقف ليبيا ومساعيها الداعية لوقف الحرب» على حد تعبيره.

ودعا الدبيبة المجتمع الدولي إلى «دعم هذا المقترح بجدية تامة، على أن يدخل بشكل عاجل حيز التنفيذ، ووضعِ آلية واضحة لمراقبة تطبيقه، وضمان سيره بصورة صحيحة، بما يضمن عدم تجدّد الحرب أو اتساع رقعتها» وفقَ قوله.

وكان جو بايدن، الرئيس الأمريكي قد قدم مقترحًا يقضي بإنهاء حالة الحرب في القطاع قائلاً: «حان وقت إنهاء الحرب في غزة وأدعو إسرائيـ.ـيل وحمـ.ـ.ـاس لقبول المقترح الأخير»

بدورها أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السفارة الفلسطينية في ليبيا أعربت في بيانٍ عبر منصة فيسبوك، عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في حكومة الوحدة منتهية الولاية، والطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني، بحسب بيان السفارة.