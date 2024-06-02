التباوي: تراجع أعداد المهاجرين من مئة ألف إلى 2500 مهاجر

كشفَ فتحي التباوي، وزير الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، عن تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين من مئة ألف مهاجر خلال العام 2017 إلى 2500 مهاجر خلال العام الماضي.

التباوي؛ وخلال كلمته في المؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية، حضَ المجتمع الدولي على اتباعِ سياسة تعاونٍ مشترك بين القارتين الأفريقية والأوروبية لمكافحة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مضيفًا: “لسنا قائمين بدور الحماية للغير دون أن نحققَ الأمن لأنفسنا” على حد تعبيره.

وقال التباوي: “نشعر بالمسؤولية الكافية للقيام بدورنا التاريخي والديني والأخلاقي والمهني؛ لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية” على حد قول.

وفيما سبقَ… قال فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، إن محاولات توطين المهاجرين، سواء بشكل مباشر أو مبطن، مرفوضة تماماً من جميع الأطراف المعنية وعلى المستوى الشعبي.

وشدد التباوي في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” على أن الحكومة الليبية تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية المكلفة من مجلس النواب، والتي تمثل نحو 80% من مساحة البلاد، ضمن استراتيجية قانونية واضحة.