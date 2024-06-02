البدء في تنفيذ منتزه الغيران العائلي بمصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، عن البدء في تنفيذ مشروع منتزه الغيران العائلي، الذي تقدر مساحته بـ 25 ألف مترا، تغطي المساحات الخضراء المنتزه الذي سيكون وجهة للعائلات للترفيه، إذ يحتوي على ألعاب للأطفال ومقاهي ومطاعم ومرافق خدمية أخرى للمواطنين.

يأتي هذا المشروع استجابة للحاجة الملحة لتوفير مرافق عامة خدمية لأهالي، لاسيما مع بداية العطلة المدرسية وزيادة الطلب على الأماكن الترفيهية بالمدينة. ووعدت الشركة العامة للنظافة أن ينفذ المشروع وفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها.

إنشاء المساحات الخضراء للترفيه وخدمة للبيئة

وفي سياق آخر، وفرت الحديقة المركزية التي افتتحت في مصراتة العام الماضي، وجهة رئيسية للكثير من العائلات المقيمين في المدينة، وحتى الزائرين لها، فمساحتها الكبيرة التي تقدر بـ12 هكتاراً والمرافق الخدمية الموجودة بها، جعلت المواطنين يجدون بها متنفس في الوقت الذي لا تنتشر به المساحات الخضراء في بلادنا الصحراوية، شكلت الحديقة نقلة نوعية داخل المدينة، لما تقدمه من خدمات متنوعة منها وجود عدد كبير من المطاعم، ومحلات تجارية، ومواقف للسيارات تتسع لـ400 سيارة، ومضماراً للمشي بطول 1500 متر، ودورات مياه، كما يوجد فيها ألفان و500 شجرة ونافورة راقصة، جميعها تظافرت لخدمة المواطن.

إلا أنه العديد من المدن الليبية الأخرة لاسيما مدن الجنوب، تفتقر للحدائق والمساحات الخضراء، التي تعمل على تلطيف الأجواء الساخنة، وتحد من نشاط الغبار والأتربة، إلى جانب مكافحة التصحر الذي بدأ يزحف للمدن ويقترب حتى من المدن الساحلية وسط التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء من مزارع وحدائق عامة.