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إنقاذ 35 نازح سوداني تعرضوا لحادث سير بالقرب من الكفرة

2 يونيو، 2024 4:50 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة عن إنقاذ عدد من النازحين السودانيين، والذين تعرضوا لحادث سير على بعد 350 كيلومتر من الكفرة وبالقرب من الحدود الليبية السودانية، تحمل السيارة 35 نازح سوداني.

وفي بيان جهاز الإسعاف أوضح أن السيارة خرجت من دولة السودان متجهة إلى مدينة الكفرة هرباً من ويلات الحرب، وعلى متنها 35 راكباً، توفيت حالة على الفور وأصيب 20 شخصاً من بينهم 12 حالة في وضع حرج، يرافق هذه السيارة، سيارة أخرى تحمل عدداً من النازحين، يقدر الإجمالي العام 70 شخصاً.

حادث سير أليم لنازحين سودانيين

ووفقاً للبيان، تعرضت السيارة لانقلاب وسط الكثبان الرملية في قلب الصحراء الليبية، وتم ورود البلاغ لقسم الإسعاف والطوارئ ليلة الأمس، على أثره تم تجهيز فريق وسيارات إسعاف رفقة أفراد من كتيبة سبل السلام والاتجاه وسط الصحراء بمسافة 350 كيلومترًا جنوب الكفرة بالقرب من جبل العوينات.

واستقبل مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة، عدد من المصابين وتراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفى شهداء الهواري القروي للتخفيف عن الضغط الكبير بالمستشفى التعليمي.

تسجيل 8000 نازح سوداني بالكفرة

وفي سياق آخر، تعمل الحكومة الليبية للاستجابة إلى الوضع الطارئ بالكفرة والتي يتدفق إليها أعداد كبيرة من النازحين السودانيين، وفي آخر تصريحات صحفية لـ محمد أبو لموشة، رئيس المكتب الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، عن نجاح منظومة الحصر الأمني المعلوماتي التابعة لغرفة الطوارئ الأمنية في منطقة الجنوب الشرقي في تسجيل نحو 8000 نازح سوداني بمدينة الكفرة خلال فترة قياسية بلغت تسعة أيام فقط.

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2 يونيو، 2024 4:50 م
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