أفتتح برنامج الدار دارك بالزاوية ضمن فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي

أخبار ليبيا 24

تستمر فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي لعام 2024 لليوم الثالث على التوالي، وسط حضور لفيف من الوزراء من الدول العربية يمثلون وزارة الشباب، للاحتفال والمشاركة في فعاليات الحدث الأول من نوعه في ليبيا.

ومن ضمن الفعاليات على جدول أعمال الحدث، افتتح بالأمس برنامج الدار دارك بمدينة الزاوية والذي تشرف عليه بيوت الشباب بالمدينة، إذ ضم الافتتاح حضور عدد من الوفود المشاركة في هذا الحدث والذي يصل عددهم إلى 15 دولة عربية، تضمن عرضاً تاريخياً عن مدينة الزاوية العنقاء والتي كانت لوقت قريب منارة للثقافة ومنبع للمثقفين والأدباء الليبيين، قبل أن تتمركز بها التشكيلات المسلحة.

تعاون إقليمي لصالح الشباب

وعلى هامش الفعاليات، اجتمع وزير الشباب فتح الله الزني، مع نظيره العراقي أحمد المبرقع واتفق الوزيران على تفعيل اتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين البلدين في أوائل شهر فبراير الماضي، والتي تهدف إلى فتح سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالعمل الشبابي وتعزيز التبادل الثقافي إلى جانب إطلاق برنامج للتبادل الشبابي بين مجالس الشباب المحلية بليبيا والمجالس الاستشارية للشباب في العراق.

وافتتحت فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي مساء يوم الجمعة بعد أن سلمت مفتاح عاصمة الشباب العربي 2024 جامعة الدول العربية لوزير الشباب، لتنطلق فعاليات العاصمة رسمياً.

وأعلنت وزارة الشباب عن التميمة الخاصة بالفعاليات والتي تتجسد في هيئة الفارس الليبي، إضافة إلى اعتماد الطابع البريدي من قبل عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي.