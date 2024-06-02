أسواق النفط على موعد مع مخرحات تحالف «أوبك+»

استقرتْ أسعار النفط الخام عند جلسة التسوية، في ظل ترقف القرار الذي سيتخذهُ تحالف «أوبك+» بشأن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط؛ إذ جرى تداول مزيج برنت عند مستوى 81.11 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي بالقرب من مستوى 77 دولارًا، مسجلاً 76.99 دولار للبرميل.

ويترقب قطاع النفط مُخرجات اجتماع تحالف «أوبك+» في السعودية وجاهيًت بعد أن تقرر عقده افتراضيًا في وقتٍ سابق.

من المتوقعِ أن يمدّد تحالف منظمة أوبك بلس التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الحاليّ، وفقَ ما كشفته مصادر لوكالة رويترز للأنباء.

وبحسبِ وكالة رويترز للأنباء من المقرّر أن تنتهي التخفيضات الطوعية في آخر يونيو الحالي، في ظل ارتفاع الإنتاج من أمريكا وروسيا، ومخاوف حول الطلب على الخام، والمؤشرات الاقتصادية العالمية.

وفي حال لم تتجه أوبك بلس للتمديد حتى نهاية العام 2024، فإن خيار تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون حتى الربع الثالث فقط من العام الحالي.

وكان قد أجّل تحالف منظمة أوبك+ اجتماعه المرّتقب يومًا واحدًا إلى الثاني من يونيو (سوم غد)، ومن المقرّر عقده عبر الإنترنت بعد أن كان مقرر عقده في فيينا.

منظمة أوبك+، من المرتقب أن تناقش مستجدات الخفض الطوعي للإنتاج الذي يبلغُ 2.2 مليون برميل يومًا للنصف الأول من العام الحالي، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية.

أوبك تُبقي على توقعاتها بشأن الطلب على الخام

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.