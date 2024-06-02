مركز الأرصاد: أجواء معتدلة على الشمال الغربي ساخنة على بقية المناطق

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تسود حالة الاعتدال في درجات الحرارة مناطق الشمال الغربي، بينما ستستمر الأجواء ساخنة على باقي مناطق البلاد.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق سرت و ما جاورها، والقريات) يصحبها خلايا رعدية، متوقعًا هطول الأمطار المتفرقة على تبك المناطق، بينما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة مابين(25–30)مْ على المناطق الساحلية و تكون مرتفعة اليوم على سرت والمناطق ماجاورها لها تصل (42)مْ، و تكون على مناطق الدواخل مابين (33-38)مْ، وتتراجع من يوم الغد الإثنين

مناطق «الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد»



من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الخليج مع إحتمالية هطول أمطار متفرقة يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، والرياح ستكون شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، على أن تترواح درجات الحرارة القصوى مابين (36-44)مْ، وتكون معتدلة على أقصى الساحل الشرقي ولا تتجاوز (26)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون السماء كثيرة السحب على مناطق الجفرة يصحبها خلايا رعدية و هطول أمطار خفيفة رعدية، وحالة الرياح ستكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وستترواح درجات الحرارة بحسب مركز الأرصاد الجوية مابين (39–42)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة ستتراوح مابين (41–44)مْ، وفق نشرة مركز الأرصاد الجوية الدوّرية.