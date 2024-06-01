يدخلون في دين الله أفواجا.. “زاكي” ثالث لاعب يعتنق الإسلام بـ”المروج”

نطق اللاعب إيمانويل زاكي، هدّاف نادي المروج ، الشهادتين، معلنًا اعتناقه الإسلام، ليكون بذلك ثالث لاعب في النادي يؤمن بالدين الحنيف.

وقبله، أعلن “توندي”، نيجيري الجنسية، اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي المروج- دخول الإسلام، وأصبح اسمه “عبد الرحمن توندي”.

واتخذ نفس القرار لاعب فريق المروج لكرة السلة، الأمريكي كانتي، والذي نطق الشهادتين وأطلق على نفسه اسم “عبد الكريم كانتي”.

والملفت للنظر أن جميع من اعتنقوا الإسلام من النادي أشادوا بحرص اللاعبين المسلمين وكذلك المدربين، على شرح صحيح الدين الإسلامي للاعبين الأجانب، ليستطيعوا الاندماج مع المجتمع الليبي، وحينما يعرف هؤلاء حقيقة الدين الإسلامي يبادرون بحرية للإشهار إسلامهم، والانضمام للدين الحنيف.

اللاعب الجديد كونغولي وأحب المساواة في الإسلام

“زاكي” جاء للنادي في ربيع 2023، هو واللاعب ماكومبو، من الكونغو، وجرى جلبهم لتدعيم هجوم الفريق الأول قبيل الصعود للدوري الممتاز.

لم يكن الأمر سهلا.. كان اللاعب الأسمر ينظر حوله ويرى المحبة المتبادلة بين اللاعبين، دون النظر للون أو الجنسية، في البداية اعتقد أنها صفات الليبيين، قبل أن يرى زملاءه يصلون.. حينها سأل بلغته الفرنسية عن تلك الطقوس، وبدأ في معرفة الإسلام.

وبعد مرور فترة من البحث والأسئلة الكثيرة عن الدين، طلب من أحد العاملين في النادي أن يلقنه الشهادتين، وقرر إعلان إسلامه من المرج.

وفيما يخص اللاعب توندي، فهو مواليد 2000، نيجيري الجنسية، وجاء للنادي في عام 2017 تقريبا، وأعجب بعلاقة المسلم بأخيه المسلم، وطالب من حوله أيضا بمعرفة المزيد عن الدين الحنيف، قبل أن يقرر أن يصبح مسلما.

جميعهم شعروا بأن الإسلام هو الطريق الصحيح، لأنه لا يفرق بين الناس حسب اللون أو الأصل أو الجنسية، ولأن المسلمين –كما رأى المنضمون الجدد- متآلفون ويحبون ويساعدون بعضهم البعض.