وصول المياه لمنطقة “أبوربعين” في كاباو بعد سنوات من العطش

أخبار ليبيا 24

بدأت الأعمال التجريبية لتشغيل شبكة المياه في منطقة “أبو ربعين” في مدينة كاباو بغرب ليبيا، إذ أعلن المجلس البلدي وصول المياه لأول مرة إلى أكتر من 300 منزل في المنطقة.

وقال المجلس البلدي كاباو، إن الخطة في المرحلة الثانية تشمل تنفيد شبكة مياه أخرى في منطقة “أبو ربعين” من أجل إيصال المياه إلى باقي المنازل في المنطقة.

وأضاف، أن الخطة تشمل كذلك البدء هذا الأسبوع في أعمال التجريبية وتعبئة (خزان المياه وسط المدينة) الموجود بجانب المسجد الكبير، وكذلك تعبئة (خزان منطقة والغ)، ووضع الترتيبات الكاملة من أجل صيانة الخطوط نقل المياه للوصول إلى كل المنازل التي حسب الخطة الموضوعة.

أزمة في مياه في كاباو

وتعاني مدينة كاباو من العطش الذي امتد لنحو 28 سنة. وكان المجلس البلدي قد انتهى من المرحلة الأولى من أعمال توصيل المياه إلى الخزان الجديد رقم 2 بمنطقة المصلي بعد استكمال عملية الإنشاء.

وبدأت أعمال المرحلة الثانية بضخ المياه إلى الخزان رقم (3) الجديد في منطقة أبوربعين.. والبدء في ضخ المياه داخل شبكة المياه الجديدة من أجل وصولها إلى المنازل.

وقال مجلس بلدية كاباو في وقت سابق: إن “الخطة الموضوعة شملت في السنوات الماضية عدة مراحل من أجل وصول المياه إلى المنازل”، موضحًا أن بداية المرحلة الأولى كانت في حفر الآبار من أجل توفير المياه من المصدر، أمّا المرحلة الثانية فكانت توفير المضخات من أجل ضخ المياه على عدة مراحل.