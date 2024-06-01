نتنياهو ردا على مقترح بايدن: لن نوقف إطلاق النار في غزة حتى تدمر حماس

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، في رد حول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بعد تدمير القدرات العسكرية لحماس.

وجاءت تصريحاته في بيان نشر على الإنترنت بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل اقترحت اتفاقا من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق حماس سراح الرهائن.

نتنياهو: شروطنا لن تتغير

وقال نتنياهو: إن “شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل”.

وأضاف نتنياهو: أن “إسرائيل ستواصل الإصرار على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط هي فكرة غير مقبولة”.

مقترح بايدن

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل من إسرائيل إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

ويدعو العرض إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن الخطة المكونة من أربع صفحات ونصف أرسلت إلى حماس لمراجعتها يوم الخميس وإنها “متطابقة تقريبا” مع اقتراح قبلته الحركة بالفعل. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إنه يؤيد الخطة.

وقال بايدن، إن المرحلة الأولى من العرض الإسرائيلي ستستمر ستة أسابيع وستتضمن وقفا “كاملا وكاملا” لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من “جميع المناطق المأهولة” في غزة و”الإفراج عن عدد من الرهائن بينهم نساء ونساء”. كبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف بايدن، أنه في هذه المرحلة سيعود المدنيون الفلسطينيون إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، فيما سترتفع المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة تحمل المساعدات إلى غزة يوميا.

وأضاف بايدن: “مع وقف إطلاق النار، يمكن توزيع هذه المساعدات بشكل آمن وفعال على كل من يحتاج إليها.. ويمكن للمجتمع الدولي توفير مئات الآلاف من الملاجئ المؤقتة، بما في ذلك الوحدات السكنية”، قائلا إن المرحلة الأولى يمكن أن تبدأ على الفور بعد وقف إطلاق النار. تم التوصل إلى الصفقة.