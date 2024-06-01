ميناء الحريقة يستقبل أول ناقلة نفطية في يونيو لشحن مليون برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست فجر اليوم السبت أول ناقلة نفطية بميناء الحريقة في شهر يونيو، لشحن مليون برميل من النفط الخام. وقال مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة (ياون دونق هاي) رست فجر اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام، مشيرًا إلى أن الوجهة للأمر.

الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم الصين، وهي الناقلة الأولى في مطلع يونيو الجاري.

صادرات ميناء الحريقة

صادرات ميناء الحريقة النفطي تراجعت في شهر مايو الماضي إلى 4 ملايين برميل. وهذا أول تراجع للصادرات بالميناء منذ عدة أشهر.

معدل صادرات الميناء تبلغ ما بين 5 ملايين و6 ملايين برميل شهريًا. وفي كل من شهري مارس وإبريل بلغ إجمالي صادرات ميناء الحريقة النفطي 5 ملايين برميل.

وصادرات ميناء الحريقة جميعها من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعين لشركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي.

المصدر قال لأخبار ليبيا 24، إن إنتاج النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير، بلغ اليوم 190 ألف برميل. ويصل الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وتراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بسبب توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بعد تصريحات مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، بما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 81.83 دولار للبرميل. بينما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أو 0.13 بالمئة، إلى 77.81 دولار.