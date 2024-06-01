مجلس الأمن يجدد حظر السلاح على ليبيا

أخبار ليبيا 24

جدّد مجلس الأمن الدولي التفويض للدول الأعضاء بالمجلس القاضي بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، لمراقبة قرار حظر الأسلحة، في حين امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت؛ مرجعين سبب عدم التصويت إلى فشل عملية إيريني وبُطلان أهدافها.

ويمنح التفويض الدول الأعضاء حق تفتيش السفن قبالة السواحل الليبي في حال الاشتباه بانتهاك تلك السفن لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وفي آخر إحاطةٍ للمدعي العام للجنائية الدولية كريم خان؛ أكد على أهمية التقيد بالقرار المفروض على ليبيا، لما له من دور حيوي في تهيئة البلاد للعملية السياسية والذهاب للانتخابات، وتهيئة المناخ الملائم لها عبر منع انتشار السلاح.

ففي يناير من العام الحالي.. رصدت عملية إيريني 20 سفينة مشبوهة من أصل 1356 رحلة، فضلاً عن مراقبتها لأكثر من 25 مطارًا ومدرجًا وحوالي 16 ميناءً ومحطة نفطية ذات صلة، وفقَ ما ورد في وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتعتبرُ عملية إيريني التي أطلقت لأول مرة أواخر مارس من العام 2020؛ هي العملية الوحيدة المخوّلة بتفتيش السفن في المياه الإقليمية بتفويضٍ من مجلس الأمن الدولي، ففي الفترة الممتدة من أبريل وحتى أكتوبر من العام 2023.. رصدت العملية أكثر من 3 آلاف عملية اتصال مع سفن في المياه الإقليمية قبالة السواحل الليبية.

وتتلخصُ مهام العملية، في مكافحة الاتجار بالأسلحة بطرق غير شرعية، وجمع المعلومات حول عمليات تهريب النفط والوقود، فضلاً عن المساهمة في تعطيل أعمال تهريب البشر عبر البحار.