عن امتحانات الشهادة الاعدادية جمهورنا يعلق “امتحانات صعبة مش في مستوى الطالب”

أخبار ليبيا 24

يخوض طلبة مرحلة إتمام التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية الامتحانات النهائية، بعد مشوار طويل من الدراسة المكثفة في كافة أنحاء ليبيا، وسير العملية بسلاسة في ظل الاستقرار الأمني الحالي.

ولطالما كان هناك ترهيب للطلبة عند خوضهم لهذه الامتحانات التي تعتبر فاصلة في مسيرتهم الدراسية، إذ على أثر المحصلة العامة سيحدد فيما بعد ما إذا كان الطالب سيلتحق بالقسم العلمي أو الأدبي، نسبة إلى المحصلة النهائية، ولذلك يكون الضغط عالي على الطلبة من قِبل الوالدين وحتى المعلمين والمعلمات، الذين مطلوب منهم إكمال المنهج الدراسي قبل نهاية العام الدراسي.

وتعتبر الأوضاع الأمنية واستقرار شبكة الكهرباء، عوامل تخدم الطالب للاجتهاد ففي وقت كان المناخ العام في البلاد متوتر وأثر بشكل مباشر على المحصلة العلمية للطلبة وعلى إكمال الامتحانات في بعض المناطق التي شهدت حروب مضنية، ولكن بفضل الجيش الليبي في الشرق والاستقرار العام في البلاد يحظى طلبتنا ببيئة تحفز على التحصيل العلمي والاجتهاد.

مكافحة لظاهرة الغش وتطبيق قوانين صارمة

ولكن على الرغم من كل هذه العوامل الجيدة، إلا أن ظاهرة الغش المستشرية في المؤسسات التعليمية على مستوى البلاد، جعلت وزارة التربية والتعليم، تتخذ قوانين وقرارات صارمة تنفذ ضد كل من تسول له نفسه للغش سواء من الطلبة أو المعلمين المسؤولين على المراقبة والإشراف داخل قاعات الامتحان.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة منتهية الولاية الدكتور محسن الكبير عن إلغاء امتحانات 42 طالبا لمساهمتهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان، بالإضافة إلى إعفاء لــ25 من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، وذلك في بيان نشرته الوزارة يوم الأربعاء الماضي.

ويتداول الناس في صفحات التواصل الاجتماعي آرائهم حول الامتحانات ووضع الأسئلة ما إذا كانت تناسب الطلبة، تراعي الفروقات الذهنية للطلبة، وفي استطلاع رأي نشرته وكالتنا على الصفحة الرسمية بفيسبوك، سألنا المتابعين حول رأيهم بالامتحانات (ما تقييمك لأسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية؟”

نتيجة الاستطلاع

وأجمع المتابعون على أنها أسئلة صعبة، تفوق قدرة الطالب.

وعلقت المتابعة ملاك الروح “امتحانات صعبة مش في مستوى الطالب المتوسط وفي بعض الاسئلة صعبة حتى على المدرسين خصوصا مادة الرياضيات والإنجليزي واليوم امتحان الجغرافيا صعب ودقيق جدا.”

فيما قال المتابع حمادي أحمد المالكي وهو أحد الطلبة الممتحنين “صعبة جداً و يبي استاذ يدرس له سنوات ومشكلة مش هنا المشكلة في ناس مدارس ساهلة ويعطوهم في الامتحان وفي مدارس يضغطوا عليهم ومفيش غش بكل شن الظلم هذا ياريت يراجعو المدارس اللي تعطي في طلاب الحل الكامل لأن وللهِ ظلم مثال ع هذا في الامتحان رياضيات في طلاب يقرو من يوم الخميس ويتعبو ومش عابين الغش واصلا المشكلة المدرسة مانعة الغش وفي طلاب مفتحش الكتاب ابداً ويخش بالتلفون ويحل هذي مشكلة انظلمو منها طلاب واجد منهم أنا !!!! فـ ياريت يراجعو الموضوع هذا”.