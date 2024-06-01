طقس حار على أغلب مناطق ليبيا.. والحرارة تصل لـ 44 في الجنوب

أخبار ليبيا 24

تمر أغلب مناطق ليبيا، اليوم السبت، بدرجات حرارة مرتفعة، إذ تتراوح القصوى منها على أغلب مناطق الشمال ما بين (35-41) مئوية، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (41-44) مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل الحرارة تراجعًا بدايةً من يوم غد الأحد على مناطق الشمال الغربي، بحيث تعود لمعدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

وفي شمال غرب ليبيا السماء غائمة جزئيًا على بعض مناطق الجبل وجنوبه مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها أحيانًا خلايا رعدية.

والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–36) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (37-41) مئوية على الدواخل، وتتراجع من يوم الغد.

وفي الجنوب الغربي، تشهد السماء تكاثرًا للسحب مع احتمال هطول أمطار خفيفة خاصة على غدامس والحمادة والجفرة يصحبها أحيانًا خلايا رعدية.

والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40–41) مئوية.

الطقس في شرق ليبيا

أمّا في شمال شرق ليبيا، السماء صافية مع تكاثر للسحب مساء اليوم على مناطق الخليج واحتمال هطول أمطار متفرقة تكون أحيانًا خلايا رعدية، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على مناطق أقصى الساحل. والرياح، شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى في شمال شرق ليبيا تتراوح ما بين (36-42) مئوية، ولا تتجاوز اليوم (30) مئوية على أقصى الساحل الشرقي.

وفي الجنوب الشرقي، السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41–44) مئوية.