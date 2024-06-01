تعرف على الشعوب العربية الأكثر عملا

أخبار ليبيا 24

تدل ساعات العمل في الدول المنتجة على مدى اهتمام الشعوب والحكومات على الاعتماد الكلي على رفع الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى الانتاجية لدى العمال داخل الدولة، وبحسب منظمة العمل الدولية في آخر إحصائية اجرتها، تبين النتائج أن منطقة الشرق الأوسط و الشعوب العربية، معدل ساعات العمل كبير جداً الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على الموظفين؟

قوانين ناظمة للعمل وسط ارتفاع لساعات الدوام

يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الشرق الأوسط حوالي 48 ساعة. وهذا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 40 ساعة في الأسبوع، إذ يكد المواطن العربي لتأمين حياته داخل القطاعات الرأسمالية التي تهيمن على العالم أجمع، وتأتي ليبيا في هذا التصنيف بالمرتبة السادسة بمتوسط ساعات 44.80 ساعة أسبوعياً.

تُراعي القوانين الداخلية والمواثيق الدولية أيضاً على إعطاء الموظفين إجازة اسبوعية للراحة والاهتمام بأسرهم، وهو عادة يكون يوم الجمعة في المناطق الإسلامية، ويوم الأحد في الدول الأخرى، يتدخل في هذا الشأن المقياس الديني بكل تأكيد، بالإضافة إلى عطلات الأعياد الدينية وغيرها، إلى جانب الحق في أخذ إجازة سنوية مدفوعة الراتب.

تختلف ساعات العمل في الشرق الأوسط أيضًا حسب الصناعة والقطاع. على سبيل المثال، في صناعة البناء والتشييد، غالبًا ما يعمل العمال لساعات أطول من العاملين في صناعة الخدمات. في بعض البلدان، مثل قطر، نفذت الحكومة قوانين تحدد ساعات عمل عمال البناء بثماني ساعات يوميًا.

تراتيب القائمة العربية لساعات العمل

وبحسب التصنيف فإن الدولة العربية التي بها أعلى متوسط لساعات العمل تأتي دولة الإمارات العربية في الصدارة بمتوسط عدد ساعات يصل إلى 52 ساعة في الأسبوع، بينما أتت قطر في المرتبة الثانية بمتوسط 48.20 ساعة، في حين جاءت لبنان في الترتيب الثالث بمتوسط 48 ساعة.

الأردن ومصر في الترتيبين الرابع 47.20 والخامس 45.50 على التوالي، في حين جاءت ليبيا في المرتبة السادسة بمتوسط 44.80 ساعة أسبوعياً.

ويعمل موظفو دولة الكويت بمتوسط عدد ساعات يصل إلى 44.40 ساعة، والجزائر بمتوسط 44.00 ساعة، أما المغرب التي أتت ما قبل الأخيرة متوسط عدد ساعات العمل 43.90 ساعة، وفي آخر القائمة سلطنة عمان بعدد ساعات 43.90 ساعة مثل المغرب.